Serge Beynaud : un danseur meurt au tournage de son clip (photo)

Terrible nouvelle pour Serge Beynaud et toute son équipe de production. Le chanteur ivoirien vient de perdre un de ses plus prestigieux collaborateurs.



Ce dernier, victime d’un accident de travail, serait décédé sur le plateau de tournage d’un nouveau clip de Serge Beynaud.



Le défunt identifié sous le nom de Dada, aurait été électrocuté par le courant des projecteurs, selon les premières informations qui nous sont parvenues.



Véritable danseur répondant toujours présent à chaque fois que Serge Beynaud lui fait appel, Dada laisse derrière lui, des fans inconsolables.

Ces derniers n’ont pas manqué de réagir à sa mort par des commentaires tous émouvants les uns que les autres.



Une disparition soudaine et tragique qui sonne comme un coup dur pour son patron qui va devoir observer un moment de silence en son hommage.



Une image du disparu, suivie des hommages qui lui sont rendus sont à découvrir ci-dessous.