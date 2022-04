Série A: Naples surprend Sassuolo, Kalidou Koulibaly buteur

Et les hommes de Luciano Spalletti, ont fait plus que s'y atteler puisqu'ils y ont aussi mis la manière avec à la clé un score fleuve (6-1). Koulibaly, Osimhem, Lozano, Mertens auteur d'un doublé ou encore et Rrahmani ont été les bourreaux d'un adversaire qui n'aura que très rarement vu la lumière du jour.

En effet, Sassuolo a été depassé dans tous les secteurs du jeu bien que Maxime Lopez ait sauvé l'honneur des visiteurs à trois minutes de la fin du temps réglementaire. À ce moment du match, les Gil Azzurri avaient déjà quelque peu levé le pied.

Au classement, la victoire de l'équipe de Spalletti rapproche le club des deux premières places du tableau, qui appartiennent actuellement à l'AC Milan et à l'Inter. Les Napolitains, reviennent provisoirement à deux points de l'Inter et à quatre de l'AC Milan.

Sassuolo, qui a perdu pour la troisième fois d'affilée, reste dans le ventre mou du classement. Le maintien étant désormais assurée, le groupe, sortira de sa visite au Diego Armando Maradona avec beaucoup de douleurs, mais ne subira pas les conséquences plus dommageables qui auraient pu survenir s'il avait été plus bas dans le classement de Serie A.



Besoccer

Naples abordait la 35e journée de Serie A avec comme objectif de renouer avec la victoire après trois matches consécutifs sans succès. Le club napolitain avait face à lui une équipe de Sassuolo, dans le ventre mou du championnat qui n'a plus rien à espérer sur cette fin de saison.