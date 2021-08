Série de cambriolages entre Saly et Touba: un gang démantelé

Le 6 août dernier, vers les coups de 5 heures 30 du matin, un individu a été conduit au commissariat de Saly par les policiers accompagnés par deux témoins suite à deux cas de cambriolage survenus à Saly Niakh Niakhal, près du bar restaurant Katmandou. Les mis en cause étaient au nombre de trois, mais au moment de leur interpellation, les deux ont réussi à prendre la fuite.





Grace à cette arrestation, les policiers ont réussi à savoir que ces individus sont organisés en bande qui opère à Saly et à Touba pour commettre des cambriolages sur les magasins et multi-services. Dans la nuit du 9 août 2021, ils ont eu écho de la présence d’une bande à Saly à bord d’un véhicule de marque Ford Escape loué pour commettre un cambriolage au niveau de la Poste Finances de Saly.



Selon le journal « Le Quotidien », c’est en prison qu’elle s’est formée, tous les membres du gang ont déjà purgé une peine à la Mac de Diourbel. Ainsi, quand ils ciblent les endroits à cambrioler, ils les filment dans un premier temps, étudient l’environnement, les mesures sécuritaires, la présence de la police dans la ville.



Dans leur projet initial, les cambrioleurs avaient convenu d’aller à Touba d’abord commettre un cambriolage et revenir à Saly vers 3 heures voire 4 heures pour exécuter le projet de cambriolage de la Poste Finances. Mais la police qui avait déjà des informations sur leurs plans, leur a tendu un piège. *



Par ailleurs, c’est au moment où ils prenaient leur départ pour se rendre à Touba que la bande a été interpellée au niveau du croisement de Saly. Ils ont été pris en possession de deux pieds-de-biche, un coupe-coupe, sept tournevis, trois couteaux, des t-shirts et pantalons leur servant de tenue de rechange pour ne pas être repérés et une lampe torche escamotable.



Lorsqu’ils ont été interpellés, ils ont tous reconnus les faits qui leur sont reprochés et sont passés aux aveux en signalant aussi avoir commis le cambriolage d’Inco dans la nuit du 10 au 11 juillet 2021 où une importante somme d’argent a été emportée. La bande va faire face aujourd’hui au procureur du Tribunal de grande instance de Mbour.