Série de manifestations annoncée par YAW: le Gouverneur de Dakar sort un arrêté pour interdire la vente de carburant au détail

Le gouverneur de Dakar prend les devants après la série de manifestation annoncée par la coalition Yewwi Askan Wi. Dans un arrêté en date du 13 mars, Al Hassan Fall interdit "temporairement de vente de carburant au détail". Ce pour "pour des raisons de sécurité", se justifie t-il dans le document.L'interdiction s'étend sur "toute l'étendue du région de Dakar(...) du lundi 13 mars 2023 au vendredi 17 mars 2023" et concerne notamment "la vente de carburant dans des récipients autres que les réservoirs des véhicules ou des cyclomoteurs."Le gouverneur de Dakar souligne que "par dérogation aux dispositions de l'article premier, la vente de carburant, dans des récipients spécialement prévus à cet effet, aux personnes dont les activités professionnelles le justifient, peut être accordée par les Préfets de département."Aux récalcitrants, le Gouverneur les avertit en ces termes "sera passible des sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur".