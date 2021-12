Serigne Bassirou Abdou Khadre aux disciples mourides : « Arrêtez de suivre les politiciens, ils ne valent pas la peine"

Le nouveau représentant du Khalife général des mourides à Pikine (banlieue dakaroise) a été installé dimanche, en présence de Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Lors de sa prise de parole, le porte-parole de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a rappelé aux disciples les préceptes de Serigne Touba avant d’évoquer le contexte électoral, très tendu.



« Les gens ont les nerfs tendus à l’approche des élections locales. Ils s’énervent pour rien du tout. Appropriez-vous les enseignements de Serigne Touba au lieu de suivre aveuglément les hommes politiques dans leur démarche », a déclaré Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké.



Il a rappelé que le compagnonnage avec un politicien ne peut pas durer 20 ans alors que, a-t-il souligné, « nous sommes liés à Serigne Touba pour l’éternité par un pacte d’allégeance. Vous ne devez pas en vouloir à vos proches et autres connaissances à cause des politiciens. Ils ne valent pas la peine », a rapporté la Rfm.



Le porte-parole du khalife général des mourides de lancer : « Vous-vous êtes battus combien de fois pour eux ? Après ils vont se retrouver dans le dos des militants. Refusez cela et ouvrez les yeux ».



Le porte-parole du Khalife Général des Mourides était à Pikine dimanche pour l’installation du nouveau Dieuwrigne, représentant du Khalife dans cette localité.