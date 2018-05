Serigne Mbaye Sy Mansour répond à ses détracteurs : «je ne perds pas mon temps à lire des commérages»

Le khalife des tidianes tient à répondre à ses détracteurs qui l’accusent via les réseaux sociaux de faire de la politique. Serigne Mbaye Sy Mansour de rétorquer qu’il ne s’occupe pas de ce que les gens racontent.



«Je suis quitte avec ma conscience qui est mon seul tribunal. Quand je pose un acte que je ne devais pas poser, je suis le premier à faire mon introspection. Par contre, quand je n’ai rien à me reprocher, je ne m’occupe pas de ce que les gens racontent», déclare le chef de la communauté tidiane.



En marge de la Ziarra annuel de Khombole, Serigne Mbaye Sy Mansour a mis les points sur les "i" et tourne définitivement cette page : «Je ne perds pas mon temps à lire des commérages. Je ne crois qu’en Dieu pas aux hommes».



Le khalife des tidianes de préciser dans les colonnes de "l'Observateur" qu’il ne fait pas de la politique mais souligne toutefois, qu’il ne peut s’empêcher de remercier le président la République, Macky Sall, qui le soutient dans toutes ses entreprises.