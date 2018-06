Serigne Mbaye Thiam nommé vice-président du Partenariat mondial pour l’éducation

«Le ministre sénégalais, Serigne Mbaye Thiam, qui devient la première personnalité à occuper ce poste a été officiellement nommé par le Conseil d’administration du GPE lors de sa réunion du 30 mai" à Washington, aux Etats unis», renseigne un communiqué parvenu à PressAfrik.



Cette nomination marque selon la même source, «la reconnaissance de sa réussite notable dans l’amélioration du système éducatif du Sénégal, de son leadership mondial en faveur du droit à l’éducation de tous les enfants, ainsi que de son extraordinaire soutien au GPE au cours des dernières années».



Cet poste permettra à Serigne Mbaye Thiam de faire bénéficier le GPE de son leadership et d’assister la Présidente dans la gestion des affaires du Conseil d’administration.



La Présidente du GPE et ex-Premier ministre d’Australie, Julia Gillard, qui se di t ravie d’accueillir le ministre Thiam comme vice-président du Partenariat mondial pour l’éducation, a déclaré que: « Serigne Mbaye Thiam est un leader dans le monde de l’éducation hautement écouté et respecté en Afrique et au-delà. Nous connaissons sa participation engagée et extrêmement précieuse au Conseil d’administration du GPE ces dernières années, et je me réjouis de collaborer avec lui dans ce rôle important».



Serigne Mbaye Thiam a été membre du Conseil d’administration du GPE, représentant la Circonscription Afrique 2 comprenant 18 pays francophones entre janvier 2013 et décembre 2014, et président du Comité de gouvernance, d’éthique, des risques et du financement entre février 2014 et décembre 2015.