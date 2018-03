Serigne Mboup et Cie mettent sur pied «Kaolack ma fierté»

Les opérateurs économiques de Dagan veulent lutter contre l’insalubrité qui freine le développement de leur région. Pour ce, ils ont créé «Kaolack ma fierté», un mouvement «apolitique», précise son coordonnateur.



«Il faut d’abord pousser la population à prendre un engagement pour le développement de leur patrie, la sensibiliser à prendre en charge leur développement économique et d’exposer leur fierté et de connaître leur histoire », déclare, Serigne Mboup.



Le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack de poursuivre : «Nous devons nous battre avec les autorités locales pour enlever cette étiquette comme quoi Kaolack est sale. C’est d’hommage d’appartenir, d’être fière d’une région et si vous tapez sur internet, on vous dit que c’est sale».



Il est d’avis que cette lutte doit être menée en premier lieu par les Kaolackois, qui doivent montrer d’abord l’exemple pour régler le problème environnemental. Serigne Mboup d'appeler les Kaolackois à se joindre au mouvement et à se l'approprier.