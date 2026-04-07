Service public : la DAF annonce la reprise de la production des cartes d'identité

La Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF) a officialisé la reprise de la production des cartes nationales d’identité (CNI) depuis le 1er avril 2026. Selon un communiqué de l'institution, les opérations d’enrôlement ont redémarré de manière progressive dans plusieurs centres de services.





Ce déploiement graduel constitue la première étape d'une stratégie visant la généralisation prochaine du dispositif sur l’ensemble du territoire sénégalais, ainsi qu’au niveau des représentations diplomatiques à l’étranger. Cette mesure doit permettre aux citoyens de régulariser leurs démarches administratives et d'obtenir leurs titres d'identité dans des conditions normales.





Face aux enjeux de cybersécurité, l’administration a apporté des garanties sur la protection des données personnelles. La DAF assure que l’intégrité des informations biométriques et civiles des Sénégalais est strictement préservée tout au long du processus, de l’enrôlement jusqu’à la phase de production.





La Direction de l’Automatisation des Fichiers a conclu en réaffirmant sa disponibilité à l’écoute des usagers, s'engageant à maintenir un service continu pour garantir une gestion fluide et efficace de la délivrance des cartes nationales d’identité

