Session extraordinaire à l'Assemblée nationale : quatre projets de loi dont celui de la protection des lanceurs d'alerte examinés

En présence d'au moins 99 députés, El Malick Ndiaye, a officiellement ouvert la première session extraordinaire de l'année 2025. Convoquée par décret présidentiel du 31 juillet dernier, cette session respecte les exigences constitutionnelles et réglementaires, permettant ainsi des délibérations valables.



Quatre textes majeurs sont à l'ordre du jour. Il s'agit de la Création de l’Office national de lutte contre la corruption (Projet de loi n° 12.20.25); du Statut et protection des lanceurs d’alerte (Projet de loi n° 13.20.25); de l'Accès à l’information (Projet de loi n° 14.20.25) et de Déclaration de patrimoine (Projet de loi n° 15.20.25).



Le projet de loi portant sur la protection des lanceurs prévoit des canaux de signalement sécurisés au sein des administrations et entreprises (publiques/privées), la possibilité de divulgation publique en cas d'inaction des autorités concernées, un cadre juridique protecteur pour ceux qui révèlent des informations d'intérêt général.



Ce texte, réclamé de longue date par les organisations de la société civile, marque une avancée significative dans la lutte contre la corruption et pour la bonne gouvernance au Sénégal. Son adoption pourrait renforcer considérablement les mécanismes de contrôle citoyen.



Les débats se poursuivront en séance plénière avec des votes attendus dans les jours à venir.

