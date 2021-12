Session unique et mort de leur camarade: les étudiants de l’Université de Bambey s’affrontent actuellement avec les forces de l’ordre

Les étudiants de l’Université Alioune Diop de Bambey font actuellement face aux forces de l’ordre après avoir barré la route nationale et brûlé des pneus. Ils réclament justice pour leur camarade décédé la semaine dernière, mais également s’insurgent contre la Session unique décrétée par l’Administration de l’établissement.



Une cessation de toute activité pédagogique jusqu’à nouvel ordre a été décrétée par la Coordination des étudiants de l’UADB. « De l’autre côté, l’administration plonge l’Université Alioune Diop de Bambey dans une crise profonde… Après mille et une négociations dans la diplomatie sans gain de cause, les délégués décident de passer à la vitesse supérieure », a écrit un membre de la Coordination des étudiants de ladite université.



Pour rappel, un étudiant de l’UADB a perdu la vie des suites d’une maladie quelques jours après une intoxication alimentaire survenue dans l’enceinte de l’université.