Seydi Gassama ne comprend pas comment Macky est devenu « un fossoyeur de la liberté »

Face à la presse ce vendredi 16 juin, Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, a appelé le président Macky Sall à prendre des mesures décisives pour répondre aux préoccupations du peuple sénégalais.



« Nous lançons un appel au Président Macky Sall pour lui dire qu’aucun Sénégalais n’est content de la situation du pays. Nous l’invitons à poser des actes forts en commençant par autoriser les manifestations. Mais aussi à mettre fin aux arrestations arbitraires aux quelles il procède tous les jours, car cela ne sert à rien si ce n’est pour surpeuplée les prisons. Et pour finir, il doit mettre fin au blocus du domicile d'Ousmane Sonko», a-t-il demandé.



Le défenseur des droits Humains a exprimé sa déception envers le président Macky Sall, déclarant qu'il est difficile de comprendre comment il est devenu « un fossoyeur de la liberté, alors qu'à son arrivée au pouvoir, il y avait eu 11 morts ».



Il a qualifié les conseillers du président de « faucons irresponsables », qui lui soufflent à l'oreille qu'il « détient le pouvoir et peut emprisonner qui il veut ».



Par conséquent, il a alerté sur l'urgence de ramener la paix et la sérénité dans le pays, rappelant que certains morts (manifestations de juin 2023) n'ont pas encore été enterrés. Il a mentionné le cas d'Omar Sarr, tué lors des manifestations de juin à Cap Skiring (dans le sud), dont le corps est resté à la morgue pendant 10 jours sans autopsie.



Selon les informations qu’il a reçues, le jeune homme aurait été tué par balle réelle. « J’ai demandé aux avocats d'entreprendre toutes les procédures légales et nécessaires sur la dépouille d'Omar Sarr avant son enterrement, afin de faire toute la lumière sur cette affaire », a-t-il exhorté.



Toujours pas de suite



En outre, il est revenu aussi sur l'absence d'enquêtes sur les morts pendant les événements de mars 2021, malgré les plaintes déposées par les avocats. Il a ainsi appelé à la mise en place d'une commission d'enquête indépendante.



« En mars 2021, il y’a pas eu d’enquête depuis que les avocats ont déposé des plaintes. Aucun acte n'a posé. C’est pour cette raison que nous demandons qu'une commission d’enquête indépendante soit mise en place. Sidiki Kaba sait très comment cela va se passer, il avait dit qu’en 2021, il allait faire cela mais le Président Macky Sall est venu dire que non nous allons ouvrir une information judiciaire et tout le monde sait qu’ici au Sénégal qu’une information judiciaire est pour tuer une affaire car cela n’aboutit jamais. Mais heureusement les Nations Unies ont proposé leurs aide pour cette affaire », a regretté le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal.