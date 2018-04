Seydou, fils de Lamine Diack donne des nouvelles de son père

Seydou Diack, qui a accueilli chez lui en France son père Lamine Diack a donné des nouvelles de ce dernier ce vendredi à l’occasion du point de presse organisé par les organisations de défense des droits de l’Homme notamment la Rencontre africaine des droits de l’Homme (Raddho), la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) et le forum du justiciable (FJ).



«Il habite chez moi (en France). Je suis dans une position de celui qui fait la navette, qui ramène des nouvelles et qui en rapporte du mieux possible. Il vit la situation comme le vit une personne de 85 ans. C'est-à-dire une personne qui a l’âge de ses artères, qui a du mal, mais qui comme un bon musulman accepte son destin et se bat pour que justice soit faite », a annoncé Seydou Diack.



Il ajoute que la famille est soudée pour soutenir leur père. Il a également indiqué que la famille Diack a demandé à rencontrer le président de la République Macky Sall mais, en vain : « Au sien de la famille, on est uni derrière un seul objectif, c’est de faire revenir le plus rapidement possible, notre père, disons le citoyen Lamine Diack. Nous avons fait des demandes (pour rencontrer le président Macky Sall) qui n’ont pas été suivies d’effets. Mais toujours est-il que, on pense sincèrement qu’il y a des choses qui sont faites. Maintenant, on attend de voir».



Toutefois, les enfants de Lamine Diack attendent du gouvernement plus d’implication afin que leur père leur revienne en bonne santé : «Nous attendons de l’Etat du Sénégal, de la justice française et de tout le monde que notre père nous revienne le plus rapidement possible et en bonne santé».

Par ailleurs, le fils de Lamine Diack a adressé des paroles de remerciements à tous ceux qui ont témoigné leur soutien à la famille que soit de manière offielle ou officieuse.



«L’implication de tous les Sénégalais nous réconforte. Depuis deux ans et demi il y a eu des gens qui l’ont fait officiellement, d’autres l’ont fait en dessous, officieusement donc, on remercie tout le monde. Il y a des gens qui l’ont fait de manière visible, d’autres qui l’ont fait de manière invisible sans qu’on le sache. Du moment qu’on tire tous dans le même sens Al Hamdoulilah», a conlu Seydou Diack.