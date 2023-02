Shakira menace Gerard Piqué et sa petite amie

Shakira a trouvé dans la musique la recette idéale pour laisser exprimer sa rancœur envers Gerard Piqué. Après un premier acte en janvier dernier où elle avait sorti une chanson à charge contre son ex-mari, la chanteuse a récidivé ce mardi dans une publication postée sur son compte Instagram, à l’occasion de la Saint-Valentin.



Dans cette courte vidéo, la Colombienne de 46 ans reprend ostensiblement les paroles du titre «Kill Bill» de la chanteuse SZA. «Je pourrais tuer mon ex, même si ce n’est pas la meilleure idée. Sa nouvelle petite amie est la prochaine, comment suis-je arrivée ici », peut-on entendre dans le titre.



Une vidéo devenue virale et interprétée par la toile comme une attaque directe envers Gerard Piqué et sa nouvelle petite amie. La guerre ne fait que commencer entre les ex-tourtereaux.