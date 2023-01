Shakira trompée par Piqué depuis bien plus longtemps qu'elle ne le pensait

Une vidéo montre Piqué donnant une interview via Zoom à son domicile, où il vivait encore avec Shakira et leurs enfants à l’époque. Soudainement, une femme fait une apparition à l’écran. Il s’agit de Clara Marti, la nouvelle compagne de Piqué.



“Shakira est dévastée de découvrir que cette femme se sentait chez elle dans la maison qu’elle partageait avec lui et les enfants”, a confié une source proche au média “Page Six”. En effet, la vidéo ne date pas de 2022, mais de 2021. Ce qui montre clairement que la liaison de Piqué durait depuis un certain temps, alors que la chanteuse colombienne pensait initialement que la tromperie ne faisait que commencer...



Shakira et Piqué se sont séparés en juin 2022 après une relation de plus de dix ans. Après la rupture, Shakira n’a jamais réagi au sujet de l’adultère présumé de Piqué. Elle a également refusé d’entrer dans les détails de la séparation. Mais dans une nouvelle chanson, l’artiste fait plusieurs références à sa rupture et à la façon dont leur relation s’est terminée.



Piqué, quant à lui, s’est retiré du football après la rupture. Le défenseur a quitté le FC Barcelone juste avant la Coupe du Monde en novembre.