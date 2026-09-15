Championnat d’Afrique de Karaté 2026 : le Sénégal décroche 11 médailles et se qualifie pour la Coupe du monde

Cette moisson est également marquée par une qualification importante pour la prochaine Coupe du monde de karaté.

La principale satisfaction est venue de l’équipe masculine de combat. Les Sénégalais ont atteint la finale de l’épreuve par équipes, validant ainsi leur qualification pour la prochaine Coupe du monde.

Opposés à l’Égypte, championne du monde en titre, les Lions ont livré une finale très disputée. Le Sénégal s’est finalement incliné sur le score de 3 victoires à 2, laissant le titre continental à son adversaire.

Malgré cette défaite, les Sénégalais repartent avec la médaille d’argent par équipes et le statut de vice-champions d’Afrique.

Avec quatre titres africains, onze médailles au total et une qualification mondiale de son équipe masculine de combat, le Sénégal signe ainsi une campagne particulièrement réussie à Alger.

Le Sénégal a réalisé une belle performance aux Championnats d’Afrique de karaté, disputés à Alger. D’après Wiwsport, la délégation sénégalaise a bouclé la compétition avec 11 médailles, dont 4 en or, 1 en argent et 6 en bronze.