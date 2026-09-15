Kédougou / Santé : 30 cas confirmés et 4 décès liés à la diphtérie depuis le mois d'août

La région de Kédougou fait face à une recrudescence de la diphtérie depuis le mois d’août 2026. Selon le directeur régional de la santé, le Dr Niène Seck, un bilan officiel établit à 30 le nombre de cas confirmés et à quatre le nombre de décès enregistrés à l'échelle régionale. Le district sanitaire de Kédougou, et plus particulièrement la commune chef-lieu, est désormais identifié comme l'épicentre de l'épidémie avec 20 cas recensés, contre huit cas dans le district de Saraya et deux à Salémata. Les quatre décès se répartissent à égalité entre les districts de Saraya et de Kédougou, bien qu'aucun patient ne soit actuellement hospitalisé au Centre hospitalier régional.



Face à cette situation épidémiologique, les autorités sanitaires ont mis en place un protocole de réponse axé sur la gratuité des soins dans les structures de santé et l'administration d'une prophylaxie de 7 à 14 jours pour l'ensemble des cas contacts. En parallèle, une campagne d'urgence menée par les infirmiers-chefs de poste a permis de vacciner près de 3 000 enfants de moins de cinq ans dans le cadre du Programme élargi de vaccination (PEV). Toutefois, le Dr Niène Seck a lancé un appel à la mobilisation communautaire pour traiter en priorité plus de 1 000 enfants identifiés comme n'ayant jamais reçu la moindre dose de vaccin, condition jugée essentielle pour interrompre la chaîne de transmission.