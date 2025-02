Sicap Mbao : Un homme arrêté pour cambriolage

Habitué aux techniques de cambriolage, E. Thiam est une nouvelle fois tombé dans les filets des éléments de la brigade de recherches du poste de police de Sicap Mbao dans la banlieue Dakaroise. En l’espace de deux jours, il a perpétré deux vols dans le secteur.



Selon le journal Les Echos qui rapporte l’information, son arrestation a été accueillie avec soulagement par les habitants de Sicap Mbao, qui vivaient dans l’inquiétude face à cette série de cambriolages.



Cette interpellation, menée avec efficacité par les équipes du lieutenant de police Amadou Abdoul Kamara, chef du poste de police, marque la fin d’une cavale qui pesait sur la commune, selon le journal.



Dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 février, aux alentours de 2h du matin, E. Thiam a forcé l’entrée de la boutique de Kadiatou D. et s’est emparé d’une grande quantité de denrées alimentaires avant de vider le tiroir-caisse contenant 200 000 FCFA.



Alertée, la commerçante s’est rendue sur place pour constater les faits avant de déposer une plainte contre X auprès du poste de police de la localité.



D’après Les Echos, grâce à un travail minutieux de surveillance et de recoupement, les policiers ont rapidement identifié et interpellé le malfaiteur, mettant ainsi un terme à ses agissements.