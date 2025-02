Sicap Mbao : un gang spécialisé dans le vol de téléphones de luxe démantelé

Les agents du commissariat de Diamaguène Sicap Mbao (banlieue dakaroise) ont interpellé deux (02) individus impliqués dans un cambriolage nocturne. Les mis en cause avaient escaladé le mur d’une résidence pour y dérober quatre téléphones portables. Leur arrestation a été facilitée par la photo d'un des suspects qui avait vidé le compte Wave d’un des téléphones appartenant à des victimes.



Accusés "d’association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit et complicité", M. Diamé (né en 2006) et A. Sylla (né en 1994) ont été arrêtés par les forces de l’ordre.



Selon le quotidien « Les Échos », l’enquête a débuté après la plainte de G. Guèye, victime du vol survenu dans la nuit du 12 au 13 février 2025, aux environs de 4 h du matin. Les malfaiteurs avaient emporté quatre téléphones de grande valeur : un iPhone 16 estimé à 1 200 000 F CFA, un Samsung Fold 06 à 1 572 000 F CFA, ainsi que deux autres téléphones, un iPhone 13 et un Tecno, appartenant à son épouse.



Les enquêteurs ont découvert que le compte Wave de la victime, contenant 88 000 F CFA, avait été vidé. Une réquisition bancaire a révélé qu’un retrait avait été effectué dans un multiservice à Sicap Mbao. Se rendant immédiatement sur place, les forces de l’ordre ont obtenu du responsable une photo de l’individu ayant effectué la transaction, facilitant ainsi son identification.



Poursuivi, M. Diamé a été repéré à Diamaguène, circulant à moto. Lors de son interpellation, une fouille a permis aux enquêteurs de retrouver deux téléphones volés, à savoir l’iPhone 16 et le Samsung Fold 06. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits, affirmant avoir commis le vol avec un complice prénommé Idy, sans fournir plus de détails. Il a précisé que chacun avait conservé deux téléphones issus du cambriolage.



D’après le journal, une opération a été immédiatement lancée pour interpeller Idy, toujours en fuite. En revanche, A. Sylla, résidant à Diamaguène, a été arrêté après avoir été désigné par M. Diamé comme le technicien chargé du décodage des téléphones volés. Une perquisition de son domicile a permis la saisie de sept téléphones de valeur, notamment des Tecno Phantom X, iPhone 13, Samsung, ainsi que trois ordinateurs portables de marques Samsung, Lenovo et HP.