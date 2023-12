Sinthiou Mbarane: pour une histoire de ventilateur, un maçon asperge d’essence et brûle l’amie de sa femme

Les rues de Sinthiou Mbadane (Mbour) sont imprégnées d'indignation et de colère après l'horrible acte commis par le maçon Ablaye Faye. Ce dernier a mis le feu à la dame Amy Diallo, une amie proche de son épouse. Celle-ci vivait depuis trois ans dans leur domicile familial.



La situation a atteint un point critique lorsque, après avoir demandé en vain à son épouse de renvoyer Amy Diallo, le mis en cause a sombré dans un accès de rage. En apercevant un ventilateur que cette dernière souhaitait installer dans sa chambre, le maçon a exigé que la jeune femme retire l'appareil de la maison sous peine de conséquences désastreuses. Une demande qu’elle a refusé.



L’Observateur confie que cela a poussé Ablaye Faye à des mesures extrêmes. Il a vidé le carburant de sa moto-Jakarta avant d'asperger Amy Diallo de liquide inflammable dans sa chambre et d'y mettre le feu. La victime, prise au piège des flammes, a été secourue par des voisins après avoir été alertée par les cris de l'épouse du maçon.



Amy Diallo a été rapidement acheminée en urgence à l'hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour, où elle reçoit actuellement des soins intensifs. Quant au pyromane, il a pris la fuite après avoir pris conscience de la gravité de son acte. Il a été localisé et arrêté par les éléments de la Brigade de gendarmerie de Mbour.



Face aux enquêteurs, Ablaye Faye a reconnu sa culpabilité, justifiant son geste par la colère, arguant qu'il avait tout tenté pour que la victime quitte le domicile. Actuellement, Amy Diallo est en incapacité temporaire de travail pour une durée de 45 jours, selon un certificat médical.



Son agresseur, Ablaye Faye, père de cinq enfants, a été déféré devant le parquet de Mbour pour « blessures volontaires par liquide inflammable et mise en danger de la vie d'autrui ».