Sit-in des femmes de l'opposition au Rond-point Sandaga pour "préparer le deuxième tour"

Les femmes de l'opposition ont décidé d'ouvrir les hostilités pour éviter "toute confiscation" des résultats. Elles ont dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik invité la presse à les retrouver au rond-point Sandaga. Les femmes de l'opposition ont décidé de braver le dispositif de sécurité et y tenir un sit-in.



Le document reçu renseigne: "les femmes de l'opposition se préparent pour le deuxième tour et invitent toutes les femmes et la presse à leur sit in de cet après midi à 15 h 30 mn au Rond Point de la Pharmacie Guigon".