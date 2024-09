Situation de la rage au Sénégal : 45 cas enregistrés Situation de la rage au Sénégal : 45 cas enregistrés entre janvier et septembre 2024 (Dr Anta Cheikh Guèye)

Le Sénégal a enregistré 45 cas du virus de la rage entre janvier et septembre 2024. La révélation a été faite par Docteur Anta Cheikh Guèye, membre de l’Ordre national des médecins vétérinaires du Sénégal (ONMS), vendredi lors d'un atelier de renforcement des capacités des journalistes, en prélude de la célébration, samedi à Fatick, de la Journée mondiale de la rage.



"Le virus de la rage circule dans le pays. Pour preuve, entre janvier et septembre 2024, 45 cas de rage ont été enregistrés chez les chiens, les bovins, les caprins et les équidés", a-t-elle déclaré.



Selon docteur Anta Cheikh Guèye, la rage sévit de façon endémique au Sénégal et pose un problème majeur de santé publique, rapporte L'Aps.



En 2023, a-t-elle signalé, "51 suspicions de rage avaient été rapportées par les directions régionales de l’Elevage, dont huit dans la région de Fatick chez les chiens, les bovins et les caprins".



"Sur les 51 suspicions de cas de rage, 28 avaient été accompagnées de prélèvements pour lesquels le LNERV (Laboratoire national de l’élevage et de recherches vétérinaires) avait confirmé 22 cas positifs et six négatifs, soit un taux de positivité de 78,57% enregistrés chez les chiens, les bovins, les caprins et les équidés", a expliqué le docteur Guèye.



Face au défi de lutte contre la rage, fait savoir Dr Guèye, "le ministère en charge de l’Élevage, à travers la Direction des services vétérinaires, a entrepris […] la vaccination et le contrôle de la population des chiens errants qui constituent une menace permanente pour les populations". Ceci, dans le cadre du programme de renforcement de la protection zoo-sanitaire financé par le Budget consolidé d’investissement, a-t-elle indiqué.



Dans ce sens, a informé Dr Anta Cheikh Guèye, "1469 chiens domestiques ont été vaccinés et 1419 chiens errants éliminés" par le biais de cette initiative, avant de révéler qu’un Programme national intégré de lutte contre la rage a été élaboré, mais dont le financement n’a pas encore été bouclé.