Situation des malades mentaux dans les prisons: Ansoumana Dionne fâche le Substitut du procureur

Invité au colloque sur « la procédure pénale des droits humains fondamentaux », le président de l’Association sénégalaise pour le suivi et l’assistance des malades mentaux (Assamm) a mis le Substitut du procureur en colère.



Réagissant par rapport à la présence des malades mentaux dans les prisons, Ansoumana Dionne a posé la question suivante : « Est-ce que le Procureur de la République n’est-il pas lui-même un malade mental, vu que la place d’un malade n’est pas en prison mais dans un hôpital psychiatrique. S’il était une personne saine, il allait demander à ce que le cas des malades mentaux soit pris en charge ».



Une interpellation qui n’a pas plu le Substitut du procureur qui est sorti de ses gongs pour recadrer son interlocuteur. A cette occasion, Pape Ismaïla Diallo a demandé le respect soit de mise pour qu’il y ait un débat franc. Nous sommes les seuls a qui on apprend le métier. Nous ne sommes plus en sécurité. Revenons à la raison », martèle-t-il dans les colonnes du quotidien Libération. Avant de faire savoir que le Procureur n’est pas un distributeur automatique de mandat de dépôts, ni de peines.



Prenant le contre-pied du président de l’Assamm, le Substitut du procureur a déclaré de façon formelle: « il n y a pas un dément en prison. Ce qu’on vous dit est faux. Le magistrat n’est pas un médecin, ni un psychiatre. Vous voulez qu’on le libère au motif qu’il perturbe la prison. On a prêté serment d’appliquer la loi. Il n y a pas de fou en prison. Il faut qu’on arrête de dire des contrevérités aux gens. Le magistrat ne peut pas être pris pour responsable des conditions difficiles des détenus en prison ».