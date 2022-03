Situation des retraités : Macky Sall demande l'application de l’augmentation effective de 10% des pensions

La situation des retraités est l'une des préoccupations majeures du président de la République. En conseil des ministres de mercredi, Macky Sall a exhorté à son ministre de Travail d'examiner avec l'IPRES, les voies et moyens d'assurer l'application effective de l'augmentation de 10% des pensions".



"L’amélioration de la situation des retraités et la préparation de la Fête du Travail : à ce sujet, le Président de la République demande, au Ministre du Travail d’examiner avec l’IPRES, les voies et moyens d’assurer l’application à tous les retraités du Sénégal, de l’augmentation effective de 10% des pensions", peut-on lire dans le communiqué.