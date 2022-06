Situation financière difficile, Non-respect de promesses de revalorisation: les retraités civils et militaires crient leurs ras-le-bol à Macky et tirent sur La Poste

Au Sénégal, la pension de retraite est attribuée à tout employé déclaré à l’Ipres et ayant cessé toute activité salariale. Forte, aujourd'hui, de près de huit mille (8 000) membres, l'Anrcm/Fnr est née en décembre 1962 par la volonté de quelques fonctionnaires dégagés de service. Après avoir consacré leur vie intellectuelle et professionnelle à servir leur pays, ils réclament de la considération, du respect et une meilleure vie.



« Nous avons le droit de réclamer, voire d'exiger d'être pris en compte, d'être associés, d'être respectés. Toute endurance ayant des limites, l'Anrcm/Fnr se voit obligée de changer de fusil d'épaule en se manifestant publiquement pour exprimer le ras-le-bol de ses membres négligés, voire oubliés en tout. Ainsi, nous exigeons sans ambages, de toutes les autorités étatiques à tous les niveaux qu'elles se situent, le respect, la considération et la reconnaissance dues aux ainés. Cette négligence est d'autant plus manifeste qu'il n'existe même pas de Ministère chargé des personnes âgées et de leurs associations tant et si bien que ces dernières ne savent où donner de la tête en cas de besoin. », a tempêté le président de l’Anrcm/Fnr Aladji Amadou Ndiaye lors de la rencontre.