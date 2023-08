Situation politique du Sénégal : les enseignants libéraux parlent de « 12 ans de recul démocratique »

Les Enseignants libéraux se sont exprimés sur la situation politique nationale du Sénégal. Dans un communiqué transmis à PressAfrik, ils rappellent que les 12 années du régime du Président Macky Sall ont fini d’installer notre pays dans « un recul démocratique, une paupérisation accrue de la population, un chômage accentué des jeunes, une instrumentalisation de la justice à des fins politiques et une mauvaise gestion des ressources naturelles malgré une forte potentialité ».



« Dans un tel contexte de désarroi total, la seule planche de salut qui s’offre aux jeunes, dont le présent n’offre aucune perspective rassurante, est de se lancer sur les routes insidieuses de l’aventure, dans des embarcations d’infortune, au péril de leurs vies. Le dernier naufrage d’une pirogue en provenance de Fass Boye et les innombrables pertes humaines qu’il a occasionnées est un exemple princeps de l’impéritie de la politique de lutte du gouvernement contre le chômage. Le Secrétariat national des Enseignants libéraux s’incline devant la mémoire des disparus et présente ses condoléances émues aux familles éplorées », lit-on dans le communiqué.



Au regard des potentialités énormes dont regorge le Sénégal, et du génie de son peuple, les Enseignants libéraux appellent les Sénégalaises et les Sénégalais à croire à un avenir plus « prometteur avec surtout le retour imminent du président Karim Wade dont le leadership confirmé, la vision éclairée et les compétences avérées dans la gestion des affaires de l’État ont fini de convaincre qu’il est le seul modèle alternatif qui soit capable de sortir le Sénégal de l’ornière ».



Les enseignants libéraux soulignent que cela passera « immanquablement par la réconciliation nationale, des réformes hardies dans le système judiciaire, la renégociation des contrats pétroliers et gaziers, la redéfinition des outils de planification du développement économique et social du pays, etc ».