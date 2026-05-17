Santé publique : L’hypertension artérielle touche 24,5 % des adultes au Sénégal

La Journée mondiale de lutte contre l’hypertension artérielle ce dimanche 17 mai 2026. Au Sénégal, les données issues de la dernière enquête STEPS révèlent que « 24,5 % de la population âgée de 18 à 69 ans souffre d'hypertension artérielle (HTA) », une pathologie qui constitue un facteur de risque majeur dans un pays où les maladies non transmissibles (MNT) représentent 53 % des décès.



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L'enquête met en lumière une corrélation directe entre l'avancée en âge et la prévalence de la maladie. Si elle touche près d'un quart de la population adulte globale, ce taux grimpe à 42,9 % chez les personnes âgées de 44 à 59 ans, avant d'atteindre un pic alarmant de 57,4 % chez les seniors de 60 à 69 ans.







Une pathologie asymptomatique aux conséquences graves

Définie par une pression artérielle égale ou supérieure à 140/90 mmHg, l'HTA a la particularité de se développer sans symptômes apparents. Sans un contrôle régulier, cette affection peut évoluer vers des complications médicales sévères, notamment des accidents vasculaires cérébraux (AVC), des crises cardiaques (infarctus), des insuffisances rénales chroniques ou encore des déclins cognitifs.







Les spécialistes rappellent que si certains facteurs de risque cardiovasculaire ne sont pas modifiables, comme le sexe, l'hérédité ou l'âge (plus de 45 ans chez l'homme et 55 ans chez la femme), d'autres dépendent directement des habitudes de vie. Le diabète, le cholestérol, le tabagisme, l'obésité et la sédentarité accentuent lourdement les risques.



Les mesures hygiéno-diététiques au cœur de la prévention

Pour contrer cette tendance, les autorités sanitaires insistent sur l'adoption de mesures préventives rigoureuses. La réduction de la consommation de sel à moins de 5 grammes par jour — ce qui implique d'éviter les sels de table et les bouillons industriels — ainsi qu'une alimentation riche en fruits, légumes et céréales complètes forment le premier rempart contre la maladie.







L'arrêt du tabac et de l'alcool, le maintien d'un poids de forme et la pratique de 30 minutes d'activité physique quotidienne sont également préconisés, en parallèle d'un suivi médical strict et d'une prise régulière de la tension.

