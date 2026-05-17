Birkelane : Décès à 92 ans de Serigne Ahmadou Bousso, représentant du Khalife général des mourides

La communauté mouride est en deuil. Serigne Ahmadou Bousso, représentant officiel du Khalife général des mourides dans le département de Birkelane (région de Kaffrine), est décédé ce dimanche à l’âge de 92 ans.
Fils du vénérable Cheikh Makhtar Bousso, le défunt était un grand érudit de l'Islam et une figure religieuse particulièrement respectée et appréciée pour sa grande piété, sa sagesse et sa constante disponibilité envers les fidèles de la région centrale du pays.
L'inhumation de l'illustre guide religieux est prévue ce dimanche même, à 17 heures, dans la cité religieuse de Guèdé Touba, où parents, disciples et autorités s'apprêtent à lui rendre un dernier hommage.
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