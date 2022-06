Situation politique du pays et risques de tensions: les Sénégalais très inquiets (Vidéo)

La situation politique actuelle du pays, rythmée par menaces, interdictions de manifestation et invectives verbales préoccupent les citoyens sénégalais. A l'approche de la fête e Tabaski, ces menaces sur la stabilité n'augurent rien de bon pour les chefs de famille.



La rédaction PressAfrik est descendu dans les rues de la capitale pour tendre son micro aux citoyens qui ont exprimé leurs craintes. La crise alimentaire avec la cherté des prix et les tensions politiques entre l’opposition et le pouvoir ainsi que la problématique de l’interdiction du rassemblement de l’opposition prévu ce vendredi 17 juin préoccupent les populations dakaroises. Regardez !