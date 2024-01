Situation tendue entre le Hezbollah et Israël et en Cisjordanie

Ce qu'il faut retenir

■ Israël poursuit son offensive à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne poursuit par ailleurs des opérations en Cisjordanie occupée.



■ Le président américain et le Premier ministre israélien se sont parlés, ce vendredi, au lendemain des propos de Benyamin Netanyahu quant à son opposition à la création d'un État palestinien après la guerre. C'était la première fois que les deux hommes discutaient depuis le mois dernier.



■ Les rebelles houthis ont revendiqué tôt ce vendredi des attaques contre un navire marchand américain circulant dans le golfe d'Aden, dernières en date du groupe pro-Iran qui n'ont toutefois pas fait de dégâts, selon Washington. Les États-Unis ont déclaré avoir eux-mêmes mené des frappes dans la matinée.



■ L'armée israélienne a assuré ce vendredi avoir mené « des raids aériens et effectué des tirs d'artillerie et de chars contre des postes d'observation du Hezbollah et des infrastructures terroristes » dans le secteur de Houla et Kfar Kila, au Liban.



■ Selon un bilan annoncé ce vendredi 19 janvier par le ministère de la Santé du Hamas, 24 762 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Les morts sont en majorité des femmes, des adolescents et des enfants. On dénombre plus de 62 000 blessés.



Pour Joe Biden, la solution à deux États n'est pas impossible avec Benyamin Netanyahu



Une solution à deux États pourrait encore avancer avec M. Netanyahu au pouvoir, selon le président des États-Unis. Lorsqu'on lui a demandé si une telle solution était impossible avec ce Premier ministre actuel, M. Biden a répondu « non, ce n'est pas le cas ». Selon le numéro un américain, il y a différentes manières de construire cet avenir et le chef du gouvernement israélien ne serait pas nécessairement opposé à toutes. Il a mentionné le fait que certains États membres de l'ONU ne disposaient pas d'armée, selon la presse.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées devant la résidence du Premier ministre israélien



Nouveau rassemblement devant chez Benyamin Netanyahu à Césarée, ville du nord d'Israël, relate le quotidien Haaretz, appelant à la libération de tous les otages détenus à Gaza. Des proches d'otages ont participé. Les policiers ont autorisé les manifestants à s'approcher à moins de 100 mètres de la résidence, jusqu'au poste de sécurité situé à l'extérieur de l'enceinte.



Israël va autoriser l'expédition de farine aux Palestiniens via le port d'Ashdod (Washington)



Selon un communiqué de la Maison Blanche, après un échange téléphonique entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, M. Biden « salue la décision du gouvernement israélien d'autoriser la livraison de farine pour la population palestinienne directement via le port d'Ashdod », dans le sud d'Israël près de l'enclave assiégée.



La présidence américaine explique que les deux dirigeants ont discuté des « efforts en cours pour obtenir la libération de tous les otages restants détenus par le Hamas », qu'ils « ont examiné la situation à Gaza et le passage à des opérations ciblées qui permettront d'acheminer des quantités croissantes d'aide humanitaire tout en maintenant la pression militaire sur le Hamas et ses dirigeants ».



Un Palestinien déplacé utilisant une carte eSIM tente d'obtenir un signal afin de contacter ses proches, ce vendredi 19 janvier 2024, sur une colline à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte.



Un Palestinien déplacé utilisant une carte eSIM tente d'obtenir un signal afin de contacter ses proches, ce vendredi 19 janvier 2024, sur une colline à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte. AFP - -



MM. Netanyahu et Biden ont discuté des progrès récents visant à garantir que les fonds à transférer à l'Autorité palestinienne soient « disponibles pour payer les salaires, y compris ceux des forces de sécurité palestiniennes en Cisjordanie ». Le numéro un américain a souligné sa vision d'une « paix » et d'une « sécurité » plus durables pour Israël, et d'une solution « à deux États garantissant la sécurité d'Israël ».



Les États-Unis restent opposés à un cessez-le-feu à Gaza, estimant que cela aiderait le Hamas, avait au préalable déclaré ce vendredi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. « Nous soutenons les pauses humanitaires, comme je l'ai dit, pour tenter de faire sortir les otages et d'apporter davantage d'aide, mais nous ne soutenons pas un cessez-le-feu pour le moment. »



Ce dernier avait par ailleurs répondu, interrogé par un journaliste sur la demande du Mexique et du Chili d'une enquête de la Cour pénale internationale sur les éventuels crimes commis par Israël dans sa guerre contre Gaza : « Nous sommes toujours en train de recueillir davantage d’informations sur ce que cela impliquerait. Mais je tiens à répéter que nous n'avons aucune indication d'efforts délibérés pour commettre des crimes de guerre » de la part de l'armée israélienne.