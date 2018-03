Six ans de Macky Sall : Idrissa Seck décerne un zéro au chef de l’Etat

«A la veille de son départ de la présidence de la République, Monsieur Macky Sall doit avoir le courage de regarder la réalité en face. Il a fait tout ce qu’il peut, mais il peut très peu», a déclaré Idrissa Seck qui procédait au bilan des six ans de Macky Sall à la tête du Sénégal.



Le président du Rewmi de poursuivre dans un entretien accordé aux journalistes du Groupe futurs médias : «Le bilan aujourd’hui est un cycle de souffrances insupportables des populations, à tous les niveaux».



Selon lui, le Président Macky Sall a failli dans tous les domaines. Prenant exemple du secteur de la sécurité, le président du Conseil départemental de Thiès de marteler que cet échec s’est fait ressentir avec les enlèvements et assassinats d’enfants. Car, pour lui, «la première fonction de l’Etat et du président de la République est de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens».