Six trafiquants de migrants sanctionnés par l'ONU

Les sanctions de l'ONU contre des passeurs de migrants en Libye sont une première mondiale.



Le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé des sanctions à six dirigeants de réseaux de traite des êtres humains opérant en Libye.



C'est la première fois que des trafiquants figurent sur une liste de sanctions internationales.



Des trafiquants ont profité de l'insécurité en Libye pour organiser le passage de centaines de milliers de migrants vers l'Europe via la Méditerranée.





Ermias Ghermay figure parmi les six hommes sanctionnés. Les Nations Unies indiquent "qu'il est l'un des plus importants acteurs subsahariens impliqués dans le trafic illicite de migrants en Libye".



Les cinq autres sont Fitiwi Abdelrazak d'Erythrée ; Ahmad Oumar al-Dabbashi, chef de la milice libyenne ; Musab libyen Abu-Qarin ; Mohammed Kachlaf libyen, chef de la brigade Shuhada al Nasr à Zawiya, dans l'ouest de la Libye, et Abd al Rahman al-Milad, garde-côte libyen régional.



De nombreux migrants sont aujourd'hui piégés dans des centres de détention et battus par des trafiquants.



Les sanctions - une interdiction totale de voyager et un gel des avoirs - sont le résultat d'une proposition néerlandaise soutenue par la communauté internationale.



La proposition a été initialement présentée le 1er mai mais retardée par la Russie, qui a cherché à examiner les preuves présentées contre les six hommes.