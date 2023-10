Skincare beauté et tendances à la Sénégalaise: les dangers qui couvrent les secrets d'une peau radieuse

Ces temps-ci, les soins du visage, ou « skincare » en anglais, sont devenus le phénomène tendance et incontournable. Les termes tels que rétinol, acide hyaluronique, et vitamine C, sérum, gommage, (…), sont devenus monnaie courante dans les discussions sur la beauté. Chacun cherche la clé pour améliorer la qualité de sa peau et afficher une apparence naturellement belle.



Une peau lisse, sans imperfections, et des pores resserrés sont désormais les objectifs de beauté ultimes. Toutefois, ce chemin vers une peau parfaite est parsemé d'obstacles, avec des problèmes cutanés tels que boutons, cicatrices, squames et rougeurs. Face à cette variété de problèmes de peau, de nombreuses personnes se tournent vers une multitude de produits contenant des ingrédients actifs, chacun ciblant un problème spécifique.



Cependant, dans cet univers en constante évolution des produits de beauté, il peut être difficile de distinguer le bon du mauvais. Les passionnés de soins de la peau s'accordent sur un point essentiel : il est crucial de connaître son type de peau et ses besoins spécifiques.



Selon Ndeye Marie Seck, spécialisée dans la vente de produits de beauté, la première étape cruciale dans toute routine de soin de la peau est de déterminer son type de peau. Est-elle grasse, sèche, mixte, sensible, acnéique ou autre ? Cette connaissance permettra de choisir les produits les plus adaptés à vos besoins individuels.



« Sérum, crème hydratante, huile pour le visage, crème solaire, gommages exfoliants, sérum, peeling, (…), ces produits sont devenus incontournables dans les soins routiniers des femmes aujourd’hui. Toutefois, les soins de la peau ne sont pas une science exacte, et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas convenir à une autre. Il est important de connaître votre type de peau, d'introduire de nouveaux produits progressivement, de protéger votre peau des rayons UV et de maintenir de bonnes habitudes de soin. En fin de compte, une peau saine et éclatante est le résultat de soins constants et adaptés à vos besoins individuels », explique Mme Seck à PressAfrik.



Pour Yacine Sow, une femme dans la vingtaine qui utilise des produits de soin de la peau pour traiter les imperfections qui apparaissent souvent sur son visage, la patience est la clé lorsque l'on introduit de nouveaux produits dans sa routine de soin.



« Lorsque vous introduisez de nouveaux produits dans votre routine de soins de la peau, la progression est la clé. La peau du visage est sensible, et il est essentiel de lui donner le temps de s'adapter aux nouveaux produits. Commencez par utiliser un nouveau produit de manière intermittente, puis augmentez progressivement la fréquence. Par exemple, les gommages devraient être utilisés une fois par semaine au maximum pour éviter d'endommager la peau. De plus, certains ingrédients puissants, comme le rétinol, doivent être introduits lentement pour éviter toute irritation », conseille-t-elle.



La protection solaire est un élément souvent négligé, mais essentiel pour maintenir une peau en bonne santé, souligne Yacine. À l’en croire, « les rayons UV sont responsables du vieillissement prématuré de la peau, des taches pigmentaires et de la perte d'élasticité. Il est donc important d'appliquer une crème solaire quotidiennement, quelle que soit la saison ».



Faire attention aux produits bon marchés

Toutefois, le choix de produits de qualité est tout aussi crucial. Les produits bon marché vendus en ligne ou dans certaines cosmétiques sont souvent mauvais pour la peau. Khady Sarr, met en garde contre l'utilisation de produits de faible qualité qui, au lieu de résoudre les problèmes de peau, peuvent les aggraver. Pour cause, elle affirme que leurs compositions souvent complexes peuvent contenir des produits chimiques agressifs. Elle conseille plutôt d'investir dans quelques produits de qualité, adaptés à votre type de peau, pour obtenir des résultats visibles.



« Le choix de produits de qualité est essentiel pour prendre soin de sa peau. Méfiez-vous des produits de grande surface bon marché, dont les compositions témoignent d’une surcharge de produits chimiques. Il est dommage de choisir des produits de faible qualité pour obtenir un effet inverse de celui souhaité. Si votre budget beauté est restreint, préférez l’usage de quelques excellents produits, plutôt que de multiplier l’utilisation de produits bas de gamme. La différence se fera sentir sur le résultat » prévient la demoiselle Sarr, qui utilise les produits en question.



Le phénomène « skincare » a aussi explosé sur les réseaux sociaux, avec des milliards de vues sous le hashtag #skincare sur TikTok, attirant particulièrement les jeunes générations. Cependant, cette tendance a également ouvert la porte à un marché en ligne florissant. Sur les pages de TikTok, de nombreuses vendeuses partagent des tutoriels sur l'utilisation des produits skincare et leurs bienfaits sur la peau.



La très mauvaise surprise de Awa