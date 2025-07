Slush'D 2025 : Dakar accueille la première édition en Afrique francophone

Les 25 et 26 septembre prochains, Dakar accueillera pour la première fois en Afrique francophone la plateforme mondiale Slush’D, un événement technologique majeur axé sur l’entrepreneuriat, l’investissement et l’innovation. Organisé au Musée des Civilisations Noires, l’édition 2025 aura pour thème « Racines & Horizons ».



Conçu comme un catalyseur panafricain, Slush’D 2025 entend dépasser le format classique des panels pour mettre en avant des résultats concrets. « Ici, pas de panels pour faire joli. Place à l’action, aux résultats concrets, et à la transformation », souligne le communiqué parvenu à PressAfrik.



L’objectif est de faire de Dakar « un tremplin pour la prochaine génération d’innovateurs africains. » Slush’D se veut un espace d’expérimentation pour tester de nouveaux modèles de financement et de régulation à travers des approches sandbox, de co-création avec les décideurs publics et les leaders d’écosystèmes africains. Parmi les points forts de cette édition : un matchmaking ciblé entre startups, partenaires et bailleurs ; Un accent mis sur les fondateurs sous-représentés et les partenaires à impact sociétal ; Des sessions dédiées à l’apprentissage, la croissance et la régulation adaptée.



« Cette édition est une invitation à célébrer les savoir-faire locaux, expérimenter et forger des connexions régionales et mondiales à fort impact », indiquent les organisateurs. Slush'D Dakar 2025 s’inscrit dans la dynamique d’une Afrique qui innove localement pour impacter globalement.



En favorisant la connexion entre talents africains, investisseurs et régulateurs, l’événement ambitionne de positionner la capitale sénégalaise comme un hub continental de l'innovation structurante.