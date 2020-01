Soirée privée de Rangou: JAMRA traîne l’ex-animatrice de la Sen Tv devant le Procureur

Le Bureau exécutif de l'Ong JAMRA adresse une saisine officielle (étayée de pièces à conviction, physiques et électroniques) à la brigade des mœurs, assortie d'une plainte au Procureur de la République. Et cela, suite à la soirée privée organisée le 11 Janvier par l’ex-animatrice de la Sen Tv, Rangou.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, JAMRA se dit « Insensible à la vague d'indignation suscitée par la mise en ligne de son scandaleux spot, faisant la promotion de sa sulfureuse "soirée privée", dont le lieu, disait-elle sur ses affiches, est gardé "strictement confidentiel.»



L’Ong JAMRA ajoute qu'en dépit du tollé suscité par ses frasques à répétition, dans une demie-nudité envahissante et choquante sur les réseaux sociaux, "Rangou" persiste et promet de #récidiver_le_11_février_prochain, au mépris des dispositions pertinentes du Code pénal sur "l'outrage public à la pudeur" (article 318) et "l'attentat aux bonnes mœurs" (article 324). »