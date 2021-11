Sokham Wardini va défier Yewwi Askan Wi et présenter sa propre liste pour les locales

Le choix de Bathlémy Dias pour porter les couleurs de la coalition va créer une énorme fissure. Selon nos confrères du journal Les Echos, Sokham Wardini va défier Khalifa Ababacar Sall et présenter sa propre liste.



Sous quelle bannière ? En compagnie de qui ? Les sources qui se sont confiées au journal refusent de donner plus détails mais elles assurent que la bonne dame ne va pas accepter d'être sacrifiée après tout ce qu'elle a fait pour Khalifa Sall, la coalition et la mairie.