Solidaire du Mali, le Niger rompt ses relations avec l’Ukraine

L'armée malienne et le groupe paramilitaire russe Wagner avaient reconnu des pertes importantes, lors de combats à la frontière algérienne dans l'extrême nord-est du pays.Cette défaite est la plus lourde subie en une bataille par le groupe paramilitaire russe en Afrique, selon les analystes.Un responsable du renseignement militaire ukrainien avait alors sous-entendu que Kiev avait fourni des informations aux rebelles pour qu'ils puissent mener à bien leur attaque.À l’issue de ces déclarations, le Mali a annoncé la rupture de ses relations avec l’Ukraine, qui a rejeté lundi les accusations et regretté la décision, qu’elle a jugée « précipitée ».Le Niger a annoncé, mardi, « la saisine du Conseil de sécurité de l'ONU en vue de statuer sur l’agression ukrainienne ».