Sollicitation d'hébergement d'invités à King Fahd Palace : Sérigne Bass Abdou Khadre recadre et précise

Un démenti à la hauteur de la rumeur. Le porte parole du Khalif général des mourides, Sérigne Bass Abdou Khadre s'est prononcé sur la rumeur faisant état du refus du gouvernement d'accéder à une demande de Touba sollicitant d'héberger des hôtes à l'hôtel King Fahd Palace. Pour le porte-parole du Khalif général des mourides, il n'en est rien. Puisque ces genres d'adjuration doivent impérativement passées par lui. Et dans cette présente affaire tel n'a pas été le cas.



Dans une vidéo de la TFM, le porte-parole du Khalif des mourides déclare en substance, "ces jours-ci, j'ai eu beaucoup d'appels de talibés me demandant des informations concernant cette affaire. Mais je tiens à préciser que je n'ai envoyé aucune lettre à qui que ce soit. La seule missive envoyée dans le cadre du Magal est celle relative aux ambassadeurs. Elle est signée par Cheikh Mamadou Mountakha avant de passée par moi-même pour être transmise au ministère des affaires étrangères".



D'après Sérigne Bass Abdou Khadre, cette lettre adressée au ministère des affaires étrangères est la seule et unique correspondance envoyée. "Tout le reste n'est que spéculations", a -t-il précisé.