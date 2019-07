Somalie: «On ne peut pas protéger efficacement la population» dit le général Kabango

La Somalie célèbre aujourd’hui le 59e anniversaire de son indépendance. Cette célébration intervient alors que le pays est encore en partie contrôlé par les islamistes shebabs. L'Amisom, la force africaine et ses quelque 20 000 hommes les ont chassés de Mogadiscio depuis 2011, mais les terroristes continuent à mener régulièrement des attentats dans la capitale. On fait le point de la situation sur le terrain avec le général de brigade Michael Kabango, l’un des plus hauts gradés de l’Amisom. Il commande 5 000 soldats ougandais déployés dans le secteur qui regroupe les régions de Banaadir (où se trouve Mogadiscio) et de la Basse-Shabelle (plus au sud).