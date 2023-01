Somalie: l'armée repousse une contre-offensive des shebabs à Galcad et abat un commando au Kenya

A l'aube vendredi, à Galcad, une ville agricole dans la campagne à 375 km au nord de Mogadiscio, les shebabs ont lancé leur attaque. Deux pickups chargés d'explosifs ont été lancés contre le campement des militaires qui les avaient délogé de la ville, la veille. Puis un bataillon de combattants shebabs est monté au contact, à bord de véhicules ou au corps-à-corps.



Un témoin a affirmé auprès de l'AFP que les combats avaient duré au moins « une heure ». Les jihadistes ont fini par être repoussés et le bilan est lourd : l'armée somalienne affirme avoir tué une centaine d'assaillants et perdu sept soldats. Parmi eux, Hassan Mohamed Osman, le commandant de la 27e division des forces spéciales « Danab », une force d'élite antiterroriste formée par les forces américaines, a confirmé le gouvernement.



La veille, au Kenya, à plus de mille kilomètres de là, l'armée a annoncé avoir décimé un commando des shebabs. Dix combattants auraient été tués, et du matériel et des armes saisis, selon un communiqué. La semaine dernière, dans le même secteur, une mine posée par les jihadistes avait tué quatre employé de l'autorité routière. Et quelques jours plus tard, un chauffeur avait trouvé la mort quand son convoi avait été frappé par un roquette.