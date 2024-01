Somalie: réunion d’urgence après l'annonce d'un accord entre le territoire séparatiste Somaliland et l’Éthiopie sur un accès éthiopien à la mer

La Somalie doit tenir ce 2 janvier 2024 une réunion d'urgence au lendemain de l'annonce d'un accord entre l'Éthiopie et le Somaliland permettant à l'Éthiopie d'avoir un accès à la mer via le port de Berbera, situé sur le territoire de cette région séparatiste de la Somalie, a annoncé la télévision d'État somalienne. L'accord entre Addis-Abeba et la République autoproclamée du Somaliland – née de la sécession d'avec Mogadiscio en 1991 et qui n'est pas reconnue par la communauté internationale – «ouvrira la voie à la réalisation de l'aspiration de l'Éthiopie à sécuriser son accès à la mer et à diversifier son accès aux ports maritimes», a affirmé lundi un communiqué des services du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed sur X.