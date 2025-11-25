Sommet UE-UA : le Président Bassirou Diomaye Faye regagne Dakar après trois jours en Angola

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a quitté Luanda ce mardi matin pour regagner Dakar, après sa participation au 7ᵉ Sommet Union européenne – Union africaine. Durant trois jours, la capitale angolaise a accueilli les chefs d’État et de gouvernement des deux continents autour d’échanges axés sur le renforcement des partenariats stratégiques et la redéfinition des priorités communes dans un contexte international marqué par des tensions économiques et géopolitiques persistantes.



Au cours de ce sommet, le Sénégal a défendu ses positions en matière de développement, de financement innovant, de sécurité alimentaire et de transition énergétique. Le chef de l’État a inscrit ses interventions dans la continuité de la Vision Sénégal 2050, mettant en avant les impératifs de souveraineté économique, d’industrialisation et de mobilisation de financements équitables.



La participation sénégalaise a également permis de réaffirmer l’importance d’un partenariat euro-africain davantage orienté vers l’investissement productif, la valorisation des chaînes de valeur continentales et l’accès facilité aux marchés. Dans les enceintes du sommet, les délégations ont insisté sur la nécessité de transformer la coopération traditionnelle en un cadre de collaboration fondé sur la réciprocité et la prise en compte des priorités africaines.