Sommet UE-UA : le Président Diomaye Faye s’entretient avec le Chancelier allemand Friedrich Merz

En déplacement à Luanda, en Angola, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est entretenu ce lundi dans l’après-midi avec le Chancelier de la République fédérale d’Allemagne, Friedrich Merz, en marge des travaux du Sommet Union européenne Union africaine.



Les échanges entre les deux dirigeants ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, avec un accent particulier sur les secteurs économique, énergétique, sécuritaire et technologique. Les discussions ont également abordé les enjeux régionaux et multilatéraux, ainsi que les perspectives de partenariat destinées à accompagner les priorités stratégiques du Sénégal.



Le Président Bassirou Diomaye Faye et le Chancelier Friedrich Merz ont réaffirmé leur volonté commune de promouvoir une action concertée face aux défis contemporains, dans un contexte marqué par la nécessité de réponses coordonnées à l’échelle internationale.