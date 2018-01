Sommet de la paix universelle : Macky Sall remporte le prix du leadership et distribue l'enveloppe de 50 millions à deux établissements

Le Sommet mondial de la paix universelle est ouvert ce jeudi au Centre international de conférence Abdou Diouf sis à Diamniadio. A l’occasion, un trophée a été remis au président de la République Macky Sall. Un titre motivé, selon les organisateurs, par les actions de paix qu'il menées à travers l’Afrique.



« J’accepte avec humilité la distinction que vous venez de me remettre. Cette distinction symbolise à mes yeux, non un couronnement, mais un encouragement dans la quête de nos idéaux partagés au service du bien commun. Je voudrais également vous remercier madame Mine, (fondatrice de la Fédération de la paix universelle) pour cette grosse enveloppement qui accompagne ce prix à hauteur de 50 millions de F Cfa qu'à mon tour je vais dédier à deux (2) établissements qui œuvrent quotidiennement pour le bien-être des enfants handicapés : le centre Talibou Dabo de Grand-Yoff et le village SOS qui accueille des orphelins. Ils se répartiront donc les 50 millions à raison de 25 millions chacun», a déclaré le président Macky Sall à l’ouverture officielle du sommet qui se tiendra jusqu'à demain, vendredi.