Sommet régional en Gambie sur la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest

Les représentants des pays ouest-africains sont réunis jusqu'au mercredi 5 décembre en Gambie pour évoquer la situation alimentaire et nutritionnelle de la région, à l'occasion de la Semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Ce rassemblement annuel est l'occasion de surveiller les risques dans la région en matière alimentaire. Cette année, la saison est bonne, avec notamment la production de plus de 70 millions de tonnes de céréales. Mais cela reste insuffisant pour assurer la sécurité alimentaire sur tout le territoire.