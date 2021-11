Sondages de l'Elysée: un an de prison dont six mois ferme requis contre Claude Guéant

Eviter à tout prix l'accusation de « procès politique » tout en martelant l'accusation, minutieusement mais prudemment. Pendant trois heures, le parquet national financier (PNF) représenté à l'audience par Quentin Dandoy et François-Xavier Dulin s'est employé à décrire les « écuries d'Augias de la gestion publique à l'Elysée », tout en reconnaissant « une volonté réformatrice » sous le mandat de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012.



Depuis trois semaines cinq anciens proches de l'ex-président de la République doivent s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Paris sur des contrats de conseil politique et de sondages conclus sans appel d'offres pendant cette période.



En ligne de mire : Patrick Buisson rémunéré 10.000 euros par mois pour une mission de conseil et des sondages livrés à sa libre appréciation. Entre 2007 et 2009, l'accusation en a compté 235, achetés puis revendus avec des marges de 65 à 71 %, pour un bénéfice de 1,4 million d'euros en l'absence de publicité et d'appel d'offres comme l'exige le Code des marchés publics.



« Grand manitou de l'Elysée »



« C'est indécent, une seule logique, celle de faire des profits. La relation à l'argent de M. Patrick Buisson questionne » tempête le PNF qui se demande « Comment Monsieur Guéant et Madame Mignon n'ont-ils pas été interpellés par l'inanité de ce contrat qui tient sur une page par son caractère léonin et exorbitant du droit commun ».



Alors contre Claude Guéant ce « grand manitou de l'Elysée » au « rôle central dans les infractions », l'ancien secrétaire général de la présidence, le parquet national financier a requis un an d'emprisonnement dont six mois ferme assortie de 10.000 euros d'amende.



« Ambition réformatrice »

Quant à Patrick Buisson, qui a « généré des profits en s'affranchissant de la réglementation en vigueur, ou pire, en détournant des fonds publics », le ministère public a requis deux ans d'emprisonnement dont un an ferme et 100.000 euros d'amende ainsi que 550.000 euros d'amende contre ses deux sociétés Publifact et Publi-Opinion.



Emmanuelle Migon en revanche qui tout en ayant « un comportement délinquant » a eu « une ambition réformatrice », l'accusation a requis 10.000 euros d'amende.



Enfin, pour le PNF, l'ancien conseiller Pierre Giacometti, qui a « profité de la situation hors norme élyséenne pour accompagner son changement de carrière », doit être condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 70.000 euros d'amende. Une peine de 250.000 euros d'amende a été demandée contre sa société No Com.



Une peine de 500.000 euros d'amende a en outre été requise à l'encontre de l'institut de sondages Ipsos, jugé pour recel de favoritisme.



Enfin, le ministère public a requis 5.000 euros d'amende contre l'ex-conseiller technique « opinion » Julien Vaulpré, « cheville ouvrière de l'infraction de favoritisme ».



Plaidant en partie civile l'Etat a demandé, par ailleurs 1,4 million d'euros.