Sonko à Macky Sall: "Il a payé des sondages, mais aucun n'a dépassé 34%"

L'esplanade du "marché jeudi" de Guediawaye a refusé de monde samedi lors du meeting du leader des patriotes, Ousmane Sonko qui célébrait les 5 ans de son parti. Dans son discours, le patriote, devenus incontournable sur la scène politique au Sénégal, s'en est encore pris à Macky Sall.



"Je ne parle pas de la carte électorale dont nous n'avons pas possession et les autres dysfonctionnement. Il (Macky Sall) a payé des sondages, mais aucun n'a dépassé les 34%. Cela veut dire que 66% des Sénégalais ne veulent plus de Macky Sall. C'est pourquoi, il veut faire ce qu'il a à faire avant le scrutin", a-t-il déclaré.



Il a appelé le peuple à se mobiliser, estimant que le jour où un million d'électeurs vont marcher vers le ministère de l'Intérieur, Macky Sall fera marche arrière. "Si les Sénégalais votent pour lui et disent qu'ils préfèrent Macky Sall, malgrè sa mauvaise gestion, en ce moment-là, ils sauront tous à quoi s'en tenir", prévient-il.