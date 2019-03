Sonko "sabre" l'appel au dialogue de Macky : "ce n'est ni pertinent, ni..."

«En mon nom personnel, je peux seulement dire qu’il n’y a ni pertinence, ni urgence à dialoguer, d’autant plus que cela reviendrait à reconnaître la légitimité du Président Macky Sall ». Ces propos sont du leader du parti Pastef qui se prononçait sur l’appel au dialogue lancé par le Président Macky Sall au soir de la publication par le Conseil Constitutionnel accréditant ce dernier de 58,26% du suffrage.



D’ailleurs, explique-t-il pour étayer l’incongruité d’un tel appel, «Dans une démocratie, le dialogue national doit se tenir à l’Assemblée, là où les questions sont débattues entre majorité et opposition».



Poursuivant, Ousmane Sonko martèle : «Pour ce qui est du processus électoral, le Sénégal a une expérience et une expertise avérées. Si Macky Sall veut parvenir à un consensus, il lui suffit de reproduire les schémas du passé».



Mais, rappelle-t-il dans un entretien accordé à JA et repris par L'Observateur, cette position n'engage pour le moment que lui car son parti attend d'être saisi officiellement pour se prononcer sur la question.