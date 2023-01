Décidément rien ne pouvait se mettre entre Ousmane Sonko et ses militants ce dimanche à Keur Massar où les « Patriotes » s’étaient donnés rendez-vous pour sceller un « pacte ». Celui de faire face à Macky Sall et à son régime pour « protéger le projet ».



Et pourtant, des manœuvres, il y en a eu pour décourager les inconditionnels du leader de Pastef.

Des convois ralliant Dakar, arrêtés et conduits sous escorte par la police au Commissariat de Thiès; des brouilleurs pour saboter ou ralentir la connexion internet; une coupure de l’électricité dans la zone où le meeting avait lieu…



Toutes choses qui n’ont finalement fait que doper le moral des militants et sympathisants qui sont venus nombreux répondre à l’appel de leur leader. Des jeunes, des mouvements de femmes, collectifs de personnes du 3e âge, partis politiques et leaders de mouvements ont tous participé à ce rassemblement de tous les records.



Le « Terrain Yekini » de Keur Massar était noir de monde et quand ce fut le tour de Ousmane Sonko au micro, des centaines de milliers de bras se sont mis à brandir les lampes torches de leurs téléphones portables dans la pénombre occasionnée par la coupure de l’électricité.



Ousmane Sonko a fait une véritable démonstration de force ce dimanche. Ses militants et sympathisants lui ont répondu contre vents et marées et se disent prêts à y laisser leurs vies pour qu’il soit candidat en 2024. C’est le pacte de Keur Massar, signé le 22 janvier 2024. Les dés sont jetés !