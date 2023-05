Sortie contre Sonko : Barthélémy Dias perd des milliers d’abonnés en 24h

Le député maire de la ville de Dakar vient de perdre plus de 34.000 abonnés sur sa page Facebook en moins de 24h suite à sa sortie dans une interview accordée à une partie de la presse lundi.



Avant sa sortie devant la presse, Diaz avait plus de 320.000 abonnés. Une chute de 34.000 abonnés a été constatée en moins de 24h. Le leader de de la coalition Yewwi Askan Wi avait soutenu avoir invité son collègue de Ziguinchor au Forum mondiale de l’économie sociale et solidaire, mais ce dernier a refusé.



A l’en croire Barthélémy Dias estime que son collègue a une « attitude irresponsable ». Dans cette interview, le maire de Dakar aurait traité les Pastefiens de « mercenaires des réseaux sociaux ».